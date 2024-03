Cina | ritorna l' inflazione a febbraio | a + 0 | 7%

(Di sabato 9 marzo 2024) Laha registrato ai prezzi al consumo in rialzo annuo dello 0,7%, oltre le stime di +0,3% e la frenata di -0,8% di gennaio: si tratta, in base ai dati dell'Ufficio nazionale di statistica, del primo rialzo dopo quattro mesi di fila di contrazione, pari alla più lunga serie negativa da ottobre 2009. Su base mensile, la crescita è stata dello 0,1%, pari al terzo rialzo consecutivo, al livello più alto da gennaio 2021. I prezzi alla produzione, invece, hanno confermato il trend di forte ribasso: -2,7% annuo, peggio del 2,5% atteso e del 2,5% di gennaio, portando a 17 mesi consecutivi la striscia negativa.

