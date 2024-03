Cina | presentate 298 proposte a seconda sessione 14ma NPC 2

(Di sabato 9 marzo 2024) Pechino, 09 mar – (Xinhua) – Membri dello staff lavorano al segretariato delladella 14esima Assemblea nazionale del popolo (NPC) a Pechino, capitale della, il 9 marzo 2024. I legislatori nazionali cinesi hanno presentato 298allalegislativa annuale del Paese fino al mezzogiorno di ieri, termine ultimo per la presentazione delledurante ladella 14esima NPC in corso. (Xin) Agenzia Xinhua

Economia globale in pillole, 5 cose da sapere assolutamente: L'economia globale si arricchisce di eventi, dati, aspettative: cosa è successo di importante in una settimana In 5 punti, cosa dovresti assolutamente sapere a livello economico.money

Lynk & Co 07 EM-P: debutta la nuova berlina ibrida plug-in: Lynk & Co ha presentato in Cina la sua nuova berlina ibrida plug-in Lynk & Co 07 EM-P. Condivide diverse caratteristiche con il SUV 08 EM-P.hdmotori

Tempi duri per il commercio globale: L’amministrazione comunale di Shenzhen, la metropoli del sud della Cina dove si concentra la maggior parte delle aziende tecnologiche del paese asiatico, ha presentato un piano per espandere ...internazionale