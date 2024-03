Cina | ministro | intrapresi sforzi per rafforzare l’impiego

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 9 marzo 2024) Pechino, 09 mar – (Xinhua) – Laadottera’ una serie di misure per stimolare l’occupazione poiche’ la domanda nel mercato del lavoro e’ in aumento, ha dichiarato oggi ildelle Risorse Umane e della Previdenza Sociale Wang Xiaoping. C’e’ una forte domanda di talenti in settori come l’intelligenza artificiale e i big data, ha dichiarato Wang ai giornalisti a margine della sessione legislativa nazionale in corso, aggiungendo che la domanda e’ in crescita anche nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’ospitalita’, della ristorazione e del turismo culturale. Secondo il, tale domanda prova che l’economia cinese sta guadagnando slancio e riflette la trasformazione e l’aggiornamento delle industrie tradizionali e lo sviluppo accelerato di nuove forze produttive di qualita’. Wang ha dichiarato che il Paese ...