Cina | investimenti immobilizzazioni nelle ferrovie | 65 | 2 mld yuan a gen-feb

(Di sabato 9 marzo 2024) Pechino, 09 mar – (Xinhua) – Gliindellaammontavano a 65,2 miliardi di(circa 9,19 miliardi di dollari) nei primi due mesi del 2024, come mostrato dai dati di China State Railway Group Co., Ltd. Il dato e’ superiore del 9,5% allo stesso periodo dell’anno scorso, ha riferito il gruppo. Durante questo periodo, e’ stata portata avanti una serie di progetti importanti, tra cui la ferrovia ad alta velocita’ Chongqing-Kunming e la ferrovia ad alta velocita’ Xi’an-Chongqing, nell’ambito degli sforzi per promuovere la modernizzazione dell’infrastruttura ferroviaria del Paese, secondo il gruppo. Laha ottenuto notevoli risultati nel migliorare la sua rete infrastrutturale dei trasporti e i suoi servizi di ...

La regina degli investimenti, Lee Spelman: ecco (in esclusiva per i lettori del Corriere) i titoli su cui puntare: Lee Spelman è Head of Us equity di Jp Morgan asset management. In questa intervista spiega perché le «Magnifiche 7» hanno guadagnato tanto e perché, solo alcune di queste, continueranno a farlo ...corriere

Impresa svizzera fiduciosa nella crescita della Cina, punta a espansione: Xiamen, 09 mar - (Xinhua) - L'impresa svizzera Gutor ha espresso fiducia nella prospettiva economica della Cina e ha continuato ad espandere gli ...romadailynews

Stellantis, via libera della Cina alla joint venture con Leapmotor: La Cina ha dato l'ok alla costituzione della joint venture tra Stellantis e Leapmotor. La National Development and Reform Commission (NDRC) avrebbe dato quindi il via libera, permettendo a Stellantis ...hdmotori