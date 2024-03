Cina | conferenza stampa sul sostentamento persone della seconda sessione 14ma NPC 1

(Di sabato 9 marzo 2024) Pechino, 09 mar – (Xinhua) – Il ministro dell’Istruzione cinese Huai Jinpeng, il ministro delle Risorse Umane ePrevidenza Sociale Wang Xiaoping, il ministro dell’Edilizia Abitativa e dello Sviluppo Urbano-Rurale Ni Hong e il capo dell’Amministrazione nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie Wang Hesheng hanno partecipato a unasuldellein occasione14esima Assemblea nazionale del popolo (NPC) a Pechino, capitale, il 9 marzo 2024. (Xin) Agenzia Xinhua

La Cina sostiene gli sforzi "per lo svolgimento a tempo debito di una conferenza internazionale di pace riconosciuta sia dalla Russia sia dall' Ucraina , in grado di garantire la pari partecipazione di ... (quotidiano)

Cina: Pechino, terza riunione plenaria di seconda sessione di 14mo Comitato nazionale CPPCC (3): Pechino, 09 mar - (Xinhua) - La terza riunione plenaria della seconda sessione del 14mo Comitato nazionale della conferenza consultiva politica del popolo ...romadailynews

Ex ingegnere Google arrestato, avrebbe passato segreti AI alla Cina: Ding avrebbe viaggiato in Cina, partecipato a riunioni con gli investitori e cercato ... Generale Merrick Garland ha annunciato il caso contro il 38enne durante una conferenza dell’Associazione ...macitynet

Cina-Lituania: Pechino nega ingerenza nelle elezioni, basta “osservazioni irresponsabili”: La Cina "non ha alcun interesse e non interferisce" nelle elezioni in Lituania, che dovrebbe smettere di formulare "osservazioni ...agenzianova