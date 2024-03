Ciclismo farsa | alla gara partono in 182 | ma in 130 si ritirano all’annuncio del controllo antidoping previsto al traguardo

(Di sabato 9 marzo 2024) Incredibile episodio in unaciclistica che si è svolta in Spagna e che ripropone purtroppo il problema doping nel mondo delle due ruote arrivando a un epilogo paradossale Ha veramente del clamoroso quanto successo in Spagna, poco prima della 40esima edizione del Torneo Interclubs Vinalopo, una corsa ciclistica locale che si è tenuta nei pressi di Villena. Una “classica” della zona che ha sempre coinvolto centinaia di ciclisti provenienti da tutta la Spagna, ma che questa volta ha avuto un epilogo davvero inaspettato quanto increscioso che getta nuove ombre sulfino ai livelli amatoriali. Lain Spagna – Cityrumors.it – Non appena è arrivato l’annuncio della presenza della Commissione Spagnola per la Luta Antidopagem no Desporto (CELAD), 130 dei 182 partecipanti...

