Ciclismo | dai dilettanti agli esordienti | tutte le gare fiorentine

(Di sabato 9 marzo 2024) Firenze,9 marzo 2024 - Sono complessivamente 40 leciclistiche in Provincia di Firenze inserite al momento in calendario. Per gli sportivi appassionati diriepiloghiamo il programma categoria per categoria. PROFESSIONISTI: Il 23 giugno Campionato Italiano in linea "Per Sempre Alfredo" da Firenze a Sesto Fiorentino.: 27/4 Lastra a Signa; 28/4 Cronoscalata Capraia Fiorentina - Limite sull’Arno - Castra-; 19/5 Trofeo Matteotti a Marcialla; 15/6 Gp Città di Empoli; 30/6 Gp Città di Malmantile; 6 luglio La Medicea Cerreto Guidi; 27/7 Corniola Empoli; 15/8 Firenze-Viareggio; 20/8 Gambassi Terme; 28/8 Cerreto Guidi; 2/9 Giro del Valdarno a Figline. JUNIORES: 10 e 24 marzo Calenzano; 12/5 Stabbia; 14/6 Scarperia Autodromo Trofeo Campioni Mugellani; 28/7 La Stella Vinci; 25/8 Castelfiorentino; 1/9 Donnini di ...