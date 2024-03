Cibo | quanto dipendiamo dall’estero? I numeri in uno studio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 marzo 2024 – Il sistema agroalimentare dell’Unione europea è fortemente dipendente dalle importazioni da Paesi terzi, in particolare per alcune commodities, fra cui la soia e i suoi derivati, i fertilizzanti fosfatici e i minerali ferrosi. È una delle evidenze emerse nell’importanterecentemente condotto da Areté, società di consulenza bolognese specializzata in servizi di analisi e previsione sui mercati delle materie prime agrifood, per il Parlamento europeo. Lo, ora pubblico, verte proprio sulla dipendenza del sistema agroalimentare UE dalle importazioni di alcuni fattori essenziali per i processivi produttivi. I dati Intitolato ‘The dependency of the EU’s food system on inputs and their sources’, loè stato realizzato con l’obiettivo di individuare e analizzare le principali vulnerabilità che derivano ...