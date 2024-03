“Ci vuole rispetto La lezione della polizia alla prof rossa

Ancora strascichi dopo Lazio-Milan : l’AIA infatti non ha gradito le parole di Claudio Lotito e chiede più rispetto per gli arbitri Venerdì sera il Milan ha vinto 1-0 contro la Lazio allo stadio ... (dailymilan)

In caso di mancata qualificazione della Lazio alla prossima Champions Lotito agirà per vie legali: pronto un esposto contro i torti arbitrali subiti d alla sua squadra in questa stagione.Continua a ... (fanpage)

“Codice della strada No, della strage”: in 40 piazze la protesta contro la riforma: I promotori della mobilitazione ricordano che 3.159 sono le persone morte in collisioni sulle strade nel 2022, con un aumento del 9% rispetto al 2021 e solo una ... dalla riforma del Codice della ...repubblica

F1 | Williams, qualifiche contrastanti per Albon e Sargeant in Arabia Saudita: F1 Williams GP Arabia Saudita - 12° e 19° posizione per Alexander Albon e Logan Sargeant nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio dell'Arabia Saudita, secondo appuntamento del mondiale 20 ...f1grandprix.motorionline

Lory Del Santo: «Sergio Leone mi ricevette in perizoma. Clapton Non lo sento più. Mi piace Alcaraz, è sexy»: L’artista: «Uno spasimante mi portò a Parigi e in hotel mi rovesciò addosso 100 milioni di lire». I figli: «Devin è l’unica persona che mi chiama Loredana. Ha sofferto molto per il suicidio del fratel ...corriere