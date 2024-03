“Ci rubate il lavoro | pakistani di m…” | quindi le percosse | denunciati due 27enne della provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 9 marzo 2024) Pubblicato il 9 Marzo, 2024 I Carabinieri di Formia hanno denunciato due cittadini per danneggiamento e violenza privata in seguito a un incidente avvenuto il 5 marzo 2024. Fatti e Deferimento Nel corsogiornata dell’8 marzo, i CarabinieriStazione di Formia hanno deferito in stato di libertà due cittadini entrambi classe 97 e residenti nella stessa città per il reato di danneggiamento e violenza privata. Contesto dell’Incidente Gli eventi risalgono alla serata del 5 marzo 2024 a Formia, quando due cittadiniresidenti nel territorio di San Cosma e Damiano e Formia hanno chiesto aiuto al numero unico di emergenza 112 per un’aggressione subita da due giovani italiani. Risultati delle Indagini Dopo essere giunti sul luogodisputa, i militari hanno constatato che i due ...