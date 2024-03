Ci rubano i dati perché non sappiamo cosa sia la compliance

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) L’accesso abusivo e fraudolento alle banche, di cui tanto si parla in questi giorni, non riguarda solo le grandi organizzazioni pubbliche e private che, nonostante abbiano speso in questi anni enormi risorse per proteggersi, sono sempre più oggetto di furti dipersonali. Nel mondo della piccola impresa, invece, il rischio degli attacchi informatici, tranne rari casi, non viene proprio preso in considerazione. Eppure le violazioni didal 2022 al 2023 sono aumentate del 20%. In base alla esperienza vissuta nelle piccole imprese in questi ultimi 30 anni ci sono tre effetti ed una causa principale alla base di questo aumento del furto dipersonali nelle small business. Cominciamo con l’analizzare gli effetti e i modi per ridurre l’impatto di ciascuno di questi fattori. 1. Configurazione errata del ...