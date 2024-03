Chip | ecco dove si misura il contenimento tecnologico di Pechino

(Di sabato 9 marzo 2024) La guerra dei semiconduttori è destinata a coinvolgere sempre di più gli alleati europei, coreani e giapponesi dal momento che Washington sta cercando di serrare i ranghi nel suo sforzo didella Repubblica Popolare Cinese nell’industria dei semiconduttori (abbinato agli sforzi di reshoring delle capacità produttive da Taiwan). L’obiettivo è quello di limitare, il più possibile, i flussi di macchinari e materiali critici per la fabbricazione diavanzati, che potrebbe dare aun leverage significativo nelle tecnologie critiche e maggiore autonomia dall’Occidente. E’ in questa direzione che si stanno concentrando le pressioni del governo americano verso Olanda, Giappone e Germania, come riporta Bloomberg. Si tratta di tre paesi che, in misure differenti ma rilevanti, contribuiscono con aziende specializzate alla ...

Silicon Box, maxi-investimento per una fabbrica di Chip in Italia. Cosa fa la startup di Singapore: L’accordo con il governo sarà annunciato lunedì. Per ospitare il sito dei «Chiplet» sono candidate Lombardia, Piemonte e Veneto: Novara in vantaggio ...corriere

I nuovi Samsung Galaxy A35 e A55 stanno arrivando: ecco le specifiche e i prezzi dei nuovi mid-range in base agli ultimi rumor: I nuovi Samsung Galaxy A35 e A55 stanno arrivando: ecco le specifiche e i prezzi dei nuovi mid-range in base agli ultimi rumor ...tecnologia.libero

I migliori robot per le pulizie in offerta weekend: Dreame, ECOVACS e roborock, top di gamma a partire da 649€!: Oggi si possono fare grossi affari con le offerte sui robot per le pulizie su Amazon. Dreame, ECOVACS e roborock sono i marchi con le proposte migliori.smarthome.hwupgrade