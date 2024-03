Chiorazzo vicino al passo indietro Avanza il modello Abruzzo in Basilicata

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di sabato 9 marzo 2024) Improvvisa accelerata ieri per le prossime elezioni regionali in, dopo lo stallo provocato dal candidato indicato dal Pd lucano e daCasa Comune per le elezioni del 21 e 22 aprile, Angelo. Sul suo nome da settimane si è incagliata la possibilità di ripetere anche inlo schema elettorale che ha vinto in Sardegna con una coalizione che comprenda il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle, come già accade anche per la competizione in. Improvvisa accelerata per le elezioni regionali indopo lo stallo provocato dal candidato AngeloNei giorni scorsi la segretaria dem Elly Schlein – che ritiene l’alleanza con il M5S l’unica possibilità di essere competitivi alle elezioni regionali e in prospettiva ...