(Di sabato 9 marzo 2024) È felice e non vede l'ora di tornare in Italia, il 64enne trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti nel 2000 con l'accusa di aver ucciso l'imprenditore Dale Pike. "In questi anni ci sono state tante false partenze, ma adesso è finita, è tutto reale", ha dettoal deputato di Fratelli d'Italia Andrea Di Giuseppe, che per un anno e mezzo lo ha incontrato spesso in

Da Chico Forti alle elezioni - quante ne sai sulle notizie della settimana?

Chico Forti: «I miei figli verranno a trovarmi in Italia. Andrò in carcere, ma finalmente riabbraccerò mia madre»: Ha aspettato per anni questo giorno senza perdere la speranza. Chico Forti tornerà in Italia, che da quando è stato arrestato in Florida non l'ha mai dimenticato. Resterà in prigione, ma per l'ex ...ilmessaggero

Chico Forti: «In Italia andrò in carcere, ma finalmente potrò riabbracciare mia mamma. Meloni e Bocelli, vi dico grazie»: Ha aspettato per anni questo giorno senza perdere la speranza. Chico Forti tornerà in Italia, che da quando è stato arrestato in Florida non l'ha mai dimenticato. Resterà ...leggo

Chico Forti sogna l’Italia: “Dovrò stare in carcere, ma almeno avrò mia madre vicina e potrò riabbracciarla”: È felice e non vede l'ora di tornare in Italia Chico Forti, il 64enne trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti nel 2000 con l'accusa di aver ...fanpage