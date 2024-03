Chi vincerà gli Oscar 2024? I favoriti e le nuove regole di voto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Los Angeles, 9 marzo– Ormai ci siamo quasi: domenica 10 marzo al Dolby Theater di Los Angeles andrà in scena la cerimonia di premiazione degliche in Italia corrisponderà alla notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo. Conduttore della serata sarà per la quarta volta il presentatore e comico statunitense Jimmy Kimmel, che ha già avuto l'onore nel 2017, 2018 e lo scorso anno. Con l'ultima settimana di febbraio si sono chiuse le votazioni da parte dei membri dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e senza dubbio i verdetti finali non mancheranno di sorprendere gli amanti del cinema. Sono già tanti gli argomenti di discussione, a cominciare dalla mancata nomination di Greta Gerwig nella categoria Miglior regia per ‘Barbie’, così come l'esclusione della protagonista Margot Robbie dalla cinquine delle migliori ...