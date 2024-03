Chi tifa deficit sbaglia | il debito pubblico droga l’economia

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 9 marzo 2024) Leggendo con una certa attenzione l’ultimo articolo di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi su queste pagine, debbo ammettere di non essere riuscito a comprendere compiutamente quale sia la loro tesi. L’impressione generale è la stessa già avuta nei riguardi di altri commentatori che esprimono una simile impostazione economica; ossia l’idea che proprio in economia si possa violare il famoso principio Max Planck sul moto perpetuo. Ciò nel senso di riuscire a generare crescita e sviluppo attraverso una qualche alchimia finanziaria elaborata a tavolino. In questo caso l’alchimia, che i sistemi ben poco frugali come il nostro utilizzano da lungo tempo, non è altro che un disinvolto – se così lo vogliamo definire – utilizzo dell’indebitamentoper far quadrare i conti dello Stato. Sostanzialmente nello stesso articolo è contenuta un elemento piuttosto condivisibile, ...