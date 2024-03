Chi l’ha detto che i capelli corti sono poco femminili? Basta usare gli accessori giusti per valorizzarsi

(Di sabato 9 marzo 2024) Isempre più di moda fra le donne. Molte però tentennano all’idea di azzardare un taglio corto perché temono possa essere troppo maschile. Ma persaper utilizzare glipiù. Fino a qualche tempo fa, quasi tutte le donne portavano ilunghi. Sinonimo dità. Da qualche anno a questa parte, però,in molte a sfoggiare delle belle zazzere. I taglida donna non significano mascolinità e pettinature insignificanti. Anzi, tra tagli asimmetrici e undercut, le possibilità per creare hair styling particolaridavvero tante e delle più varie. A seconda del taglio prescelto, il risultato finale può essere rock e ...

Ferragni, chi è Alberto Luppichini: «Sono stato il primo amore di Chiara, si faceva chiamare Diavoletta 87»: Poi le loro strade si sono divise ma il fascino verso le influencer Alberto non l'ha proprio perso. Oggi è sposato ... persone interessate a sapere che cosa facessimo, dove andassimo, chi ...leggo

Elezioni regionali in Abruzzo, chi sono i candidati e come si vota: Elezioni in Abruzzo, chi sono i candidati e come si vota. Data: 10 marzo. Orario: dalle 7:00 alle 23:00. Leggi.blitzquotidiano

Chi è Federica Scagnetti Età, fidanzato, malattia e libro della tiktoker: Federica Scagnetti, influencer e tiktoker italiana, ha guadagnato popolarità nel 2020 grazie ai suoi coinvolgenti contenuti sui social media e alla sua storia che ha sensibilizzato i giovani riguardo ...tag24