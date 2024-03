Chi è Roberto Poletti | il marito Francesco Naccari e l’indignazione politica

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 marzo 2024)ha iniziato la sua carriera nel 1991, a vent’anni, con un’esperienza a L’Indipendente i Vittorio Feltri, per poi diventare, nel 1995, giornalista professionista. Tra le sue prime esperienze citiamo quella a Radio24, oltre che a Telelombardia con Buongiorno Lombardia. Diversi i programmi di informazione condotti, oltre ad essere stato direttore di Radio Padania Libera. Non è solamente giornalista professionista e conduttore televisivo, ma ha lavorato anche in: nel febbraio del 2006, infatti, ha accettato di candidarsi per Federazione dei Verdi. Nel 2007, infine, ha scelto di aderire a Sinistra Democratica. Dopo la carriera, è diventato editorialista di Libero, e nel 2015 ha presentato il libro Salvini&Salvini – Il Matteo-Pensiero dall’A alla Z, divenendo così il biografo ...