Chi è l’assistente di Fedez? Volata con lui a Miami prima della crisi

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 9 marzo 2024)in queste settimane è finito nel mirinocronaca rosa da quando ha annunciato lacon Chiara Ferragni. Il rapper è costantemente seguito dalle telecamere, anche fuori dal suo appartamento. Per questo motivo si è concesso un viaggio per staccare la spina in compagniasua assistente. Ecco chi è. Siamo soliti vederlo insieme a Chiara Ferragni o i suoi figli, ma molto sporadicamente ha mostrato sui social il suo team, tra cui c’è anche la sua assistente. Si tratta di una presenza di cui non può far a menonella sua vita e nella sua carriera. Ed è stata proprio lei ad accompagnarlo aper sfuggire a tutto il caos mediatico che ha scatenato lacon Chiara Ferragni. Chi èdi, foto Ansa ...