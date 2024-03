Chi è il super favorito agli Oscar 2024 come miglior attore

(Di sabato 9 marzo 2024) Poche ore appena per la grande notte degli- in arrivo in Italia su Rai Uno - e occhi puntati su Cillian Murphy che potrebbe vincere la statuetta di. Ma chi sono gli altri candidati?

Il deficit e le colpe della politica di oggi e di ieri. Chi approvò il Superbonus?. Al direttore - Gente rovinata, dopo una vita di accessi.Giuseppe De Filippi Al direttore - Un dubbio. I parlamentari italiani in missione a Gaza per ... (Leggi)

Arriva il Mario Day : tutti i giochi per festeggiare Super Mario. Si celebra il 10 marzo, e per farlo abbiamo ci siamo tuffati tra gadget e giocattoli dedicati all'idraulico più famoso del mondo dei video giochi (Leggi)

Cremonese-Como, chi tiene il passo del Parma: In Serie B nel pomeriggio il super match tra Cremonese e Como per dare una risposta ... potrebbero perdere punti rispetto alla capolista. Chi riuscirà a tenere il passo Difficile a dirsi perché ...calcionews24

Bari, Iachini: “Venezia Servirà una prestazione super-organizzata”: Mi aspetto di partita in partita di vedere progressi in questo senso. A Venezia mi aspetto un Bari super-organizzato, questo anche in fase di possesso. Affrontiamo una squadra forte e qualitativa in ...tuttocalciopuglia