Chi è Gaetano | il pizzaiolo mancato che segna col Cagliari

Gaetano Pecoraro si è contraddistinto per il suo impegno giornalistico, particolarmente nel 2017, quando è stato l’unico giornalista italiano ad occuparsi di un attacco chimico in Siria durante la ... (nonsolo.tv)

Cagliari-Salernitana, Gaetano segna e poi esce per infortunio: le sue condizioni: Terza gioia per Gianluca Gaetano con la maglia del Cagliari, nello scontro salvezza con la Salernitana. Alla fine del primo tempo però, il centrocampista in prestito dal Napoli, esce per infortunio.areanapoli

Ricoverato al Cardarelli con la febbre alta, Gaetano muore a 34 anni: La comunità di Capodrise, in provincia di Caserta, è colpita da una tragedia con la prematura scomparsa di Gaetano Costantino. Gaetano è deceduto a causa ...ilfattovesuviano

Gaetano, 34 anni, muore in ospedale dopo essere stato ricoverato da giorni per febbre alta: Capodrise ha dovuto dire addio troppo presto a uno dei suoi giovani, Gaetano Costantino. Il ragazzo, originario della città in provincia di Caserta, è tragicamente scomparso a seguito di un arresto ...baritalianews