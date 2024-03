Chi ci sarà agli Oscar 2024 e le performance più attese. Da Billie Eilish a Becky G

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Roma, 9 marzo– Il glamour di Barbie contro i tamburi e il rimo della terra dei nativi americani. Glisi misurano con la storia dell’America di ieri e di oggi: da una parte le radici e dall’altra il rosa shocking della bambola più famosa del pianeta in versione femminista. Potrebbe essere il filo conduttore della cerimonia della 96esima edizione degli Academy Awards, una lunga maratona notturna dove non mancheranno momenti di grande spettacolo sul palco del Dolby Theatre di Hollywood. Le cinque canzoni originali nominatediventeranno parte dello show. E, anche se nonfacile far dimenticare al pubblico laa sorpresa dell’anno scorso con una Lady Gaga in versione minimal e la spettacolare Rihanna, lo show si preannuncia ...