Chi affronterà Sinner al prossimo turno? Definito l'avversario. E l'esame Shelton si avvicina...

(Di sabato 9 marzo 2024) Sarà Jan-Lennard Struff a confrontarsi con Janniknel terzodel Masters 1000 di Indian Wells. Per il tedesco battaglia praticamente infinita contro il croato Borna Coric, risolta dopo tre ore e tre match point annullati nel tie-break del terzo set. In breve, 6-7(3) 6-2 7-6(9). Tra l’altoatesino e il trentatreenne di Warstein (città con meno di 25.000 abitanti nella Renania del Nord-Vestfalia) non ci sono precedenti, anche perché non sempre le loro traiettorie agonistiche si sono incrociate tanto per programmazione quanto per risultati. ATP Indian Wells, Janniknon dà scampo a Kokkinakis e gli lascia solo 3 game La carriera di Struff ha subito un’impennata abbastanza rapida soprattutto negli ultimi cinque anni: dopo un lungo navigare tra ATP e Challenger, gli ottavi del Roland Garros 2019 gli hanno dato un po’ di ...