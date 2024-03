Che cosa rappresenta l’agorà della moda per la Generazione Z? Lo domandiamo ai ventenni

(Di sabato 9 marzo 2024) Ohi-core, ohi-core mio. Non c’è più scampo: per laZ, ovvero i nati tra il 1995 e il 2010, aggiungere il suffisso “core” a una qualsiasi parola, la rende un sinonimo di atteggiamenti di... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Influenza B - cosa è e perché i pediatri parlano di «picco dei casi tra marzo e aprile». Se l’ Influenza stagionale di tipo A è oramai in calo sono in aumento in queste ultime settimane i casi di Influenza dovuti ad un altro tipo di virus, quello ... (Leggi)

“Per noi avvocate la carriera non avanza come per gli uomini Il tetto di cristallo esiste ancora”: Dobbiamo abituarci al linguaggio di genere perché dà anche il senso della sostanza, non è solo forma». Di che cosa si occupa «Mi sono sempre occupata di civile e commerciale. Poi ho iniziato con il ...milano.repubblica

RASSEGNA STAMPA, I titoli in viola dei quotidiani: a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina: La Nazione: "Barone avvisa: 'Per lo stadio servono 100 milioni'. E Nardella risponde: 'Per me è una cosa ...firenzeviola

Caricatore Multiplo USB 60W 6 porte: 20€ con Coupon 30% Amazon: Grazie al Coupon 30% disponibile in questo momento su Amazon acquisti un fantastico Caricatore Multiplo USB 60W a 6 porte: approfittane ora.punto-informatico