Cerreto Sannita | manifestazione dal tema “La Donna sorda non può difendersi”

(Di sabato 9 marzo 2024) Comunicato Stampa – Stefano Avitabile L’8 marzo di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale delle Donne, un’occasione importante per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione dell’8 marzo giornata internazionale per della violenza contro le donne, la coordinatrice “donne Usacli” della Provincia di Benevento Immacolata Petrillo ... (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiIn un momento critico per il settore sanitario L’Associazione “Salute&Territorio” – guidata dal Presidente Alfredo Lavorgna – si rivolge al Direttore Generale della ... (anteprima24)

Sicurezza sul lavoro, cantiere edile sospeso: sanzionati un professionista e tre imprenditori: I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, unitamente al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento, nella giornata di ieri, in Telese Terme, nel corso degli ordinari controlli finalizzati alla ...ilsannioquotidiano

Sicurezza sul lavoro, cantiere edile sospeso: sanzionati professionista e imprenditori: I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, unitamente al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento, nella giornata di ieri, in Telese Terme, nel corso degli ordinari controlli finalizzati alla ...ilsannioquotidiano

Memoria di Felix - La Messa per ricordare con la Comunità di Sant'Egidio le persone morte a Salerno a causa della povertà e della vita in strada: Da più trent’anni, la Comunità di Sant’Egidio ricorda in molte città le vittime delle estreme povertà, da quando, a Roma, Modesta Valenti, un’anziana senza fissa dimora, di 71 anni, che viveva nei pre ...salernotoday