'Centro donna'. Il sostegno della comunità

(Di sabato 9 marzo 2024) La Lunigiana non resta a guardare e dona a favore del centrogestito dalla SocietàSalute, consapevole del grande impegno che il team sta mettendo in campo ormai da molto tempo. Il coro Santa Pazienza di Bagnone ha promosso un concerto, durante le festività natalizie, nella chiesa di San Nicolò. Oltre al coro ospitante si sono esibiti anche il coro Monte Sillara e la corale Santa Cecilia di Pontremoli. Le operatrici hanno partecipato all’evento, evidenziando tutte le attività in essere e i servizi forniti. Il ricavato è stato devoluto al Centro donna. Altre donazioni sono arrivate da Diana Busetto, in memoria di Carmen Rossi e dal Bar Bellotti di Pontremoli. Le donazioni saranno utilizzate adei percorsi di fuoriuscita dalla violenza e autonomia delle donne che si rivolgono alle ...