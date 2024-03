Cellulari | pc | scarpe e borse | a Napoli vanno all’asta gli oggetti smarriti all’aeroporto di Capodichino

(Di sabato 9 marzo 2024) Fino al 12 marzo è possibile acquistare gli, suddivisi in lotti, dai viaggiatori all'aeroporto napoletano di

DROGA Carcere di Foggia, detenuto beccato con la droga nelle scarpe dopo colloquio con familiare: FOGGIA – Ancora un colpo messo a segno nella giornata di ieri dalla Polizia penitenziaria di Foggia alla guida del comandante Ronci.Intercettati oltre 300 grammi di hashish, suddivisi in più dosi e ab ...statoquotidiano

Dopo il colloquio, torna in cella con 300 grammi di hashish nelle scarpe: arresto-bis per detenuto: E' successo nella giornata di ieri, al carcere di Foggia, dove il tentativo di introduzione di stupefancente in cella è stato intercettato dalla polizia penitenziaria, alla guida del comandante Ronci ...foggiatoday

Se hai conservato un vecchio cellulare Motorola potresti essere ricco: quanto valgono: Il ruolo del cellulare Motorola come pioniere della telefonia mobile ... Questo telefono, che in origine era simile per dimensioni e peso a una scatola di scarpe, è diventato un simbolo di status e un ...tag24