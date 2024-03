Cecilia Rodriguez e la frecciatina agli ex | “Mai stata innamorata prima di Ignazio”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 9 marzo 2024)fa una rivelazione inaspettata su tutti i suoi ex fidanzati: “Pensavo di esseredi tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendodiMoser vi dico che a questo punto non sono mai. Quindi solo una volta. Di”, ha raccontato la sorella di Belen, che ha conosciuto l’ex ciclista al Grande Fratello Vip nel 2017. “Cosa mi ha fatto innamorare di lui? Ogni volta che lui si avvicinava e mi sorrideva a me mi passava qualsiasi cosa….Credo nel colpo di fulmine, conl’ho avuto”, ha aggiunto. “Cosa pensano i miei ex di me? Peccato l’ho persa! Era bellissima, buona e l’ho persa! Questo pensano! Non ho ...