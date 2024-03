Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano il 30 giugno 2024 | l’annuncio a Verissimo

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo svelano la data del loro matrimonio e non solo… ecco le dichiarazioni Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati ospiti a Verissimo da Silvia ... (361magazine)

Cecilia Rodriguez fa una rivelazione inaspettata su tutti i suoi ex fidanzati: “Pensavo di essere stata innamorata di tutti i miei ex, uno alla volta eh, non tutti insieme, però essendo innamorata ... (metropolitanmagazine)