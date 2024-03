C’è un Mondiale oltre la Ducati | Biaggi spinge l’Aprilia Intervista 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 9 marzo 2024) C’è stato un periodo in cui Super Max era lui e non quello che sta dominando la Formula 1.è stato Super Max quando ha vinto quattro mondiali 250 di fila dal 1994 al 1997. Giusto trent’anni fa. A vederlo sembrerebbe ancora in attività. “Ho una vita sana. Corro, scio e brucio tanto. Non ho una forma esasperata come quando correvo, ma mi piace vincere ancora qualche sfida e tenere lontana la trifoletta, la pancetta che dopo i cinquanta comincia a farsi largo”. A giugno compirà 53 anni, l’ultimoSuperbike lo ha vinto nel 2012, poi dopo tre anni è tornato in sella ed è finito ancora sul podio con dei piloti che avevano quasi vent’anni in meno. Lì ha deciso di smettere. “Mi sono guardato attorno e ho capito di dover voltare pagina. Con la testa capisci che non puoi più continuare a certi livelli. Il corpo vorrebbe ancora, ma la testa per ...