CdS – “Psg | offerta folle per Yamal come erede Mbappé La risposta del Barcellona”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 9 marzo 2024) 2024-03-09 14:18:39 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere: Assalto del Paris Saint-Germain a Lamine, individuato dalla società francesesostituto ideale di, che saluterà a fine stagione. Secondo Marca, infatti, il club parigino sarebbe disposto ad un maxi-investimento per convincere ila cedere il sedicenne talento spagnolo: l’pronta, si legge, sarebbe di 200 milioni di euro. Per questo motivo Jorge Mendes nei giorni scorsi si è recato aper parlarne con il club di Laporta. Assalto a: cosa risponderà il? Secondo Marca, però, l’del Psg non basta. Forse non ne basterà nessuna. Nonostante le difficoltà economiche, il ...