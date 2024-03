Cdice – Atltico | probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 9 marzo 2024) 2024-03-09 07:48:36 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Cadice e Atletico Madrid I volti si vedranno questo sabato a partire dalle 16:15 allo stadio Nuova Mirandilla nella riunione corrispondente al giorno 28 del La Liga EA Sports. I cadicesi, insediati nei posti retrocessione, ricevono i rojiblancos, che lottano per imporsi tra le prime quattro classificate mentre guardano con la coda dell’occhio la partita di mercoledì prossimo contro l’Inter. Milano dentro Vitas Metropolitano. Il duello può essere seguito attraverso le telecamere MovistarLaLiganel minuto per minuto di BRAND.com e nel programma MARCA COMBINATORE RADIO. Per questo motivo, i locali avranno diverse sconfitte in difesa e i colchoneros no Griezmann né con Azpilicueta. Entrambi sono rimasti Madrid nonostante l’allenamento con il gruppo nell’ultimo lavoro prima della partita. Non hanno ...