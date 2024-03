Catanzaro-Reggiana oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

(Di sabato 9 marzo 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Ceravolo valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di. Gli uomini di Vincenzo Vivarini, dopo un andamento un po’ altalenante in questo, vogliono chiudere la regular season nel migliore dei modi tentando l’assalto al secondo posto. La squadra di Alessandro Nesta, dal suo canto, si trova a metà classifica e, prima di pensare ai playoff, deve guardarsi le spalle dalle dirette rivali per la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 marzo alle ore 16:15; latelevisiva sarà affia Sky Sport 253, mentre lo ...

Sfida da bollino rosso. A Catanzaro sarà battaglia. I granata non sono al top ma fuori casa sanno stupire: Una sfida da ‘bollino rosso’ attende la Reggiana che alle 16,15 sarà di scena allo stadio ‘Ceravolo’ per affrontare il Catanzaro. Lo farà con le assenze pesantissime di Bardi e Sampirisi e con un ...ilrestodelcarlino

La novità. Prima convocazione per il portiere Motta: Il portiere della Primavera Edoardo Motta convocato per lo stage della Nazionale Under 19. Partita Catanzaro-Reggiana trasmessa su Sky Sport, Dazn e Now-Tv. Prevendita biglietti per Reggiana-Spezia at ...msn

Catanzaro-Reggiana come e dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario: Dove Vedere in TV e Streaming la partita di Serie B BKT Catanzaro-Reggiana. Scopri Data e Ora del fischio d'inizio, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR del match.sport.virgilio