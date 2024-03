Caserta Sud | autocarro fuori strada all’alba | traffico in tilt fino a metà mattinata

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 9 marzo 2024) Marcianise. Questa mattina verso le ore 06:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale diproveniente dal distaccamento di Marcianise è intervenuta sulla SS Sannitica, nei pressi della rotonda che porta al casello autole diSud, per un incidentele. Giunti immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato unadibito al trasporto di merci deperibili che, per cause da accertare, terminava la sua corsa uscendoe rimanendo condel veicolo in mezzo alla carreggiata. I Vigili del Fuoco, dopo aver provveduto alla messa in sicurezza del mezzo pesante, tramite l’ausilio di un’autogrù proveniente dalla sede Centrale del Comando, hanno liberato la carreggiata permettendo al ...