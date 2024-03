Case green | ma con meno vincoli Ok all’Italia per 1 | 1 miliardi di aiuti

(Di sabato 9 marzo 2024) La direttiva europea sullesta finalmente per vedere la luce. Un accordo al ribasso rispetto al progetto iniziale, che aveva obiettivi più ambiziosi, ma che impegna comunque i Paesi membri a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, per raggiungere la neutralità climatica dell’intero stock abitativo entro il 2050. Il provvedimento andrà in discussione l’11 marzo e martedì 12 ci sarà il via libera definitivo. Il relatore, l’irlandese Ciaran Cuffe (Verdi), ha detto di essere "fiducioso che la direttiva sarà sostenuta da una forte maggioranza". L’impegno è ridurre del 16% i consumi energetici entro il 2030 e del 22% entro il 2035, per arrivare nel 2050 alle zero emissioni. Obiettivi da raggiungere, però, nel rispetto dei piani messi a punto dai singoli Stati, che avranno la possibilità di stabilire un proprio crono-programma ...

