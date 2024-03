Cascina | consiglio comunale sui fatti di Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024)9 marzo 2024- Nelc’è stato un lungo dibattito suidel 23 febbraio. La seduta urgente ha portato a un dialogo tra le forze politiche rappresentate ine gli studenti presenti in aula. Un confronto che si è incentrato sulla libertà di pensiero e di espressione, a partire dalle valutazioni dalle cariche subite dagli studenti che manifestavano per il cessate il fuoco a Gaza. In apertura il sindaco, Michelangelo Betti, ha letto le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla sconfitta derivante dall’uso dei manganelli. “Si è trattato di un dibattito necessario anche a- commenta il sindaco - non possiamo non confrontarci su un evento di portata nazionale che ha coinvolto anche il nostro comune, dato ...