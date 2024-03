Casalguidi-Lampo con vista sui playoff

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Girone A di Promozione in campo domani per ventottesima giornata (fischio d’inizio delle partite ale 15). Ecco gli impegni delle nostre squadre. Larcianese. La squadra di Cerasa gioca in trasferta con il Pieve Fosciana al campo sportivo di San Romano in Garfagnana. I viola in questa patita saranno privi dell’infortunato centrocampista Gianmarco Sarti: per lui stagione finita. Probabile il rientro fra i convocati dell’attaccante Filippo Ferraro, assente da un paio di settimane per infortunio. La gara di andata si chiuse con un successo viola 2-0. Questa sicuramente sarà una gara da affrontare con la giusta determinazione e non dovrà ingannare l’ultimo posto in classifica della formazione garfagnina. La Larcianese ha bisogno assoluto dei tre punti per proseguire nella marcia davvero significativa di questo 2024 che l’ha portata al sesto posto insieme alla...