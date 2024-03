Cartelle fiscali | l’ipotesi del pagamento in 10 anni e lo stralcio dopo 5 per quelle non più esigibili

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di sabato 9 marzo 2024) In Consiglio dei ministri in settimana potrebbe arrivare la semplificazione della rateizzazione delleIn Consiglio dei ministri in settimana potrebbe arrivare la semplificazione della rateizzazione delle, con la possibilità per chi è in comprovate difficoltà economiche, di ottenere una dilazione diIn Consiglio dei ministri in settimana potrebbe arrivare la semplificazione della rateizzazione delle, con la possibilità per chi è in comprovate difficoltà economiche, di ottenere una dilazione di