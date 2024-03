Cartelle esattoriali | dilazioni fino a 10 anni Cosa cambia con la riforma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 9 marzo 2024) Lafiscale non si ferma. In settimana, in Consiglio dei ministri, potrebbe arrivare la semplificazione della rateizzazione delle, con la possibilità per chi è in comprovate difficoltà economiche, di ottenere una dilazione di pagamentoa 120 rate mensili (dieci). E stralcio delleinesigibili dopo cinque. Il provvedimento sulla riscossione è particolarmente atteso. Il magazzino dellenon ancora incassate dallo Stato ha raggiunto l’astronomica cifra di 1.200 miliardi di euro, anche se quelli effettivamente ancora incassabili sono stati quantificati dall’Agenzia delle Entrate in poco più di 100 miliardi. L’obiettivo delladella riscossione è da un lato impedire che continui a formarsi un ...