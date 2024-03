“Caro Paragone | io personalmente la stimo” La gaffe di Di Pietro con Faraone che annuncia scherzosamente una querela Su La7

(Di sabato 9 marzo 2024) “Candidarmi alle elezioni europee? No, c’è un tempo in cui bisogna passare la mano, altrimenti la politica diventa un mestiere, non un servizio. E io ho 74 anni, devo pensare alla mia famiglia e a me stesso”. Così a Omnibus (La7) smentisce ogni ambizione politica Antonio Di, che, nelle vesti di ex politico e di cittadino, si esprime senza remore sulla situazione italiana e si rende protagonista di una esilarantecon il deputato di Italia Viva Davide, da lui confuso con Gianluigi. “sul piano personale – esordisce l’ex magistrato – E vorrei dire, appunto, una cosa a”. “Ora la querelo perché mi ha chiamato”, risponde. Di ...

Juventus, è Allegri contro Conte: “Non lo riprenderei in panchina”: Tema caldo, quello del dopo Allegri sulla panchina della Juventus: arriva la bocciatura in diretta per Antonio Conte ...calciomercato

Caro Briatore, è sbagliato fare polemica politica sulla pelle dei camerieri: La polemica tra Briatore e l'onorevole Bonelli ha mostrato un lato sgradevole di come la politica e l'impresa possano giudicare i lavoratori subordinati: tirano in campo i camerieri per insultarsi a v ...gamberorosso

“Come Modric e Seedorf”: Milan, il Paragone fa impazzire: "Come Modric e Seedorf": Milan, il Paragone sul rossonero fa impazzire. Ecco le dichiarazioni del giornalista.calciomercato