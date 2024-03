Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re | colpito da un grave lutto

(Di sabato 9 marzo 2024) Mentresi sta sottoponendo alle terapie contro il tumore, è statoda un. È morto infatti un caro amico di famiglia, il capitano Ian Farquhar, padre dell’ex fidanzata di William e molto legato anche a Camilla.in, morto un caro amico Un altro dispiacere colpisce dunque Rementre la Monarchia sta vivendo un momento di grande incertezza. Alla preoccupazione per ilsi aggiunge il dolore per la perdita di Ian Farquhar che si è spento all’età di 78 anni mercoledì 6 marzo. Il capitano è morto nella tenuta di, a Highgrove nel Gloucestershire, dove da anni aveva affittato una fattoria, a sottolineare quanto fosse vicino al Monarca. La notizia della morte di Farquhar pare abbiamo molto ...

