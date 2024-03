Carinaro | morto Nicola Barbato | il poliziotto medaglia d’oro ferito in blitz antiracket

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 9 marzo 2024). È, il 61enne sovrintendente della polizia di Stato, gravementeil 25 settembre 2015 nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, nel corso di un servizionei pressi di un negozio di giocattoli in via Leopardi., in servizio alla Squadra mobile partenopea, fu raggiunto da diversi colpi di pistola e da allora fu costretto a vivere su una sedia a rotelle dopo molti mesi trascorsi in ospedale in gravissime condizioni. Sovrintendente della Polizia di Stato,era stato insignito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dellaal Valor civile. L’agente è deceduto a, in provincia di Caserta, a causa delle complicazioni di ...