Capelli fiammanti | labbra carnose | abiti morbidi Le donne preraffaellite non furono solo splendide modelle | ma molto di più | una mostra lo svela

(Di sabato 9 marzo 2024) Muse o creatrici? Che enigma, quello diche a metà Ottocento ammaliavano nella loro suadente malinconia: con sguardo fiero, chiomedi maestosa semplicità, le protagoniste del movimento preraffaellita stupirono pubblico e critica nelle vesti di muse per grandi pittori, ma anche come vere artiste. Il 1848 fu un anno ribelle, romantico, rivoluzionario. E nonper quella primavera dei popoli con cui l’Italia marciava dritto verso il futuro: in quei mesi, tre giovani inglesi volsero lo sguardo al passato per creare una nuova arte. John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti e William Holman Hunt fondarono la Confraternita dei Preraffaelliti per recuperare una creatività non accademica ma spontanea, ispirata all’autenticità dell’arte medievale praticata prima di Raffaello, a poemi cavallereschi e ...