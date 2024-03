Caos al Pronto soccorso | 37enne dà in escandescenza e sfonda la porta d’ingresso

(Di sabato 9 marzo 2024) È stato illa scorsa notte aldell’ospedale di Civitavecchia, il San Paolo. Unin evidente stato di alterazione per abuso di alcol, è statoto nel nosocomio dal personale del 118.dà innel– Ilcorrieredellacittà.comUna volta arrivato nel presidio ospedaliero non s’è capito più nulla, ilha dato ine ha colpito e infranto unain vetro dell’accesso al. Tanta la paura tra il personale sanitario e i degenti in attesa di essere visitati. Anche se qualcuno ha avuto la prontezza di dare l’allarme. L’intervento dei Carabinieri che hanno proceduto a ...

Ha spintonato più volte gli infermieri e una guardia giurata perché non voleva farsi dimettere. Poi ha preso un rasoio e per protesta si è inferto dei lievi tagli con un rasoio . È successo al ... (today)

Ubriaco colpisce e rompe porta in vetro: Caos al Pronto soccorso di Civitavecchia: Un 37enne denunciato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato Questa notte, presso il Pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitave ...terzobinario

Marko sospeso dalla Red Bull La minaccia di Verstappen: a rischio il futuro nella scuderia: Mentre in pista le monoposto della famosa bibita energetica sembrano imbattibili, con Verstappen in grado di firmare due pole position su due, Pronto per il secondo successo in due gare del Mondiale, ...sportfair

La Regione Umbria investe nella sanità 70 milioni di euro: Nuovi investimenti nella sanità pubblica. Dopo gli oltre 70 milioni sbloccati dalla amministrazione regionale a favore di investimenti strutturali e strumentali ...www3.saturnonotizie