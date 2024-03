Cantiere Esselunga via Mariti | operai della Vasari Costruzioni in protesta | “Mai stati pagati”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 9 marzo 2024) Firenze, 9 marzo 2024 - Otto, tutti pakistani e tutti assunti con contratto indeterminato, non sono maida quando hanno iniziato a lavorare, oltre due mesi fa. Sono i lavoratoriche hanno manifestato davanti aldi via, dove sono morti cinque. "Laè una delle molte ditte edili che lavorano in subappalto nei cantieri nell'area di Firenze – spiega la delegata sindacale Sì Cobas Francesca Ciuffo –. I lavoratori sonoassunti a dicembre e hanno lavorato in tantissimi cantieri in appalto per grandi ditte come la Raggi o la Target, ma non hanno ...