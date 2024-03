CANALE 5 | TORNANO I MANIFESTI CONTRO LA DURATA DI BEAUTIFUL | “NOI NON CI ARRENDIAMO!”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di sabato 9 marzo 2024) Brooke inA gennaio a Milano erano apparsi alcuni bizzarriappesi sui muri dei negozi, sugli alberi e addirittura sulle stazioni della metropolitana della capitale della moda. In questi giorni un attento lettore di BubinoBlog ci ha inviato un aggiornamento sulladella soap americana.va in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 13:40. Tra pubblicità, qualche televendita e il daytime del Grande Fratello, la soap ha unanetta di appena 11 minuti. Ancora più grave fu la puntata di martedì 20 febbraio, che ha avuto unadi 8 minuti. Il pubblico è stufo del trattamento della soap, giustamente non ci sta, e chiede a gran voce, manifestandolo con dei cartelli per le vie di Milano appunto, a Mediaset di allungare la ...