Canale 5 floppa prima serata | settimana nera | solo Maria De Filippi domina

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 9 marzo 2024) Una stagione televisiva decisamente drammatica su più fronti per quanto riguarda Rai e Mediaset con non poche difficoltà, ingerenze politiche, ricambi gezionali che faticano a carburare e scelte discutibili di palinsesto. I dati Auditel parlano chiaro al di là dei vari scorpori dei programmi che le reti adoperano per ottenere quel tot % in più. Per farvi un esempio, consideriamo La Volta Buona di Caterina Balivo su Rai1 (confermata l'anno prossimo nonostante il flop) in cui la presentazione dura quasi più del programma (ascolti ottenuti venerdì 8 marzo 2024: dalle 14:08 alle 14:55 con quasi 48 minuti di presentazione 1.415.000 spettatori, 11.2% di share; dalle 14:56 alle 16:01 1.613.000 spettatori, 15.2%). Nell'arena tv sempre più frammentata, Rai e Mediaset si contendono una fetta di pubblico che sembra sempre più ridotta. Tuttavia, nonostante gli sforzi e gli ...