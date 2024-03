Campionati Il Prato oggi sfida il Potenza Biancazzurre contro Shardana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 9 marzo 2024) Doppio impegnoper le squadre delCalcio a 5 che partecipano ainazionali. I primi a scendere in campo saranno gli uomini allenati da Andrea Bearzi, che alle 15 affronteranno in trasferta il KappabìPicena dal quale sono stati seccamente battuti in casa all’andata (2-7). I biancazzurri, che dopo la precedente giornata ed il pareggio beffa con l’Atlante Grosseto hanno comunque lasciato l’ultima posizione, devono incamerare punti per uscire dalla zona retrocessione. IlCalcio a 5 non potrà avere a disposizione lo squalificato Raimondi e Del Greco, impegnato in Turchia con la nazionale italiana sordi per i Deaflympics. Torneranno dalla squalifica invece Beluco e Martini. Questa la classifica del girone B della serie A2 alla vigilia della diciannovesima ...