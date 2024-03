Campi Flegrei | concluso lo sciame sismico

(Di sabato 9 marzo 2024) L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione del Comune di Pozzuoli, la conclusione delloiniziato alle ore 23:07 del 07/03/2024 e costituito in via preliminare da 52 terremoti con magnitudo Md ? 0.0 e magnitudo massima Md=2.3 ± 0.3 localizzati nell’area dei. Abbiamo raggiunto telefonicamente il prof. Giuseppe Luongo, vulcanologo ed esperto dei Il Blog di Giò.

Terremoto oggi nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 1.4 tra Pozzuoli e Bacoli: Nuova scossa di terremoto, dopo lo sciame sismico di ieri, nei Campi Flegrei: un evento sismico di magnitudo 1 ...fanpage

Terremoto Campi Flegrei, scossa avvertita a Bacoli: un boato e poi un forte tremore: Terremoto ai Campi Flegrei. I sismografi del'Osservatorio Vesuviano hanno registrato alle ore 12.58 una scossa, che è stata avvertita a Bacoli e in gran parte della zona flegrea. La ...ilmessaggero

L'ex preparatore portieri Tarallo: "Gol Sanabria Vi spiego perché Meret non può fare nulla": Dopo il gol subito da Meret con la rovesciata di Sanabria in Napoli-Torino, a Campi Flegrei tv ha parlato Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: "Meret non può fare nulla sulla ret ...msn