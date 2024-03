Campagne elettorali permanenti e triangoli viziosi. Il commento di Pasquino

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 9 marzo 2024) Quel che sappiamo è che se non si vota liberamente, segretamente, periodicamente non può esistere nessuna democrazia. Naturalmente, da solo il semplice votare non implica l’esistenza di una democrazia; anzi, spesso è semplicemente manipolazione delle preferenze dei votanti e non votanti. Un professore cinese mi comunicò candidamente che in troppe democrazie occidentali si vota troppo spesso. Con rischi per i governi e per le stesse democrazie. Le elezioni regionali in Abruzzo offrono il destro (oops, par condicio, anche il sinistro) per criticare le elezioni troppo frequenti e le. Scrivo subito che non condivido né l’una né l’altra critica. Esistono diversi livelli di governo: comunale, regionale, nazionale ed giusto e opportuno che ciascuno abbia la sua tornata elettorale. “Accorpare” tutte le elezioni ...